Lite in piazza, spunta il coltello: un ferito

Poteva finire molto peggio. Per fortuna la Polizia Locale è arrivata nel giro di pochi secondi e ha evitato che la lite con aggressione diventasse qualcosa di peggio.

È successo a Gallarate nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 marzo. Protagonisti, un italiano di Busto Arsizio e un 26enne nordafricano, residente nella città dei due galli. Si sono incontrati in piazza e – per motivi ancora al vaglio – il confronto è degenerato in lite e poi in un’aggressione del bustocco ai danni dello straniero, proprio davanti ai portici della piazza.

Il giovane nordafricano è stato colpito da una coltellata alla gamba, appena prima che gli agenti della Polizia Locale – di pattuglia nel centro cittadino – riuscissero a immobilizzare l’aggressore. Una ferita per fortuna con esiti non gravi: l‘uomo, soccorso dall’ambulanza, è finito in ospedale a Gallarate in codice giallo, dunque non in immediato pericolo di vita.

Le ipotesi di reato ai danni dell’aggressore, allo stato attuale, sono lesioni e porto abusivo di arma. Ma l’episodio deve essere ancora ricostruito nei dettagli dalla Polizia Locale.