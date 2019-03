Luce nuova alla scuola materna

Luce nuova all’asilo. Le vecchie lampade ad incandescenza sono state sostituite con un nuovo sistema di illuminazione a Led. Le tre classi della scuola materna di Buguggiate avranno così una luce più calda e “naturale”.

«È una delibera di dicembre – spiega il sindaco di Buguggiate Cristina Galimberti – abbiamo messo i soldi a bilancio per la riqualificazione energetica dell’asilo. Le lampade erano molto vecchie, risalivano agli anni ’70: scaldavano molto ed erano un vero spreco energetico. Ora siamo riusciti a sostituirle tutte, nei corridoi, nelle singole aule e nell’atrio. Ma le lampade vecchie non saranno gettate: presto pubblicheremo on line un bando per chi fosse interessato ad acquistarle a prezzo simbolico».

Per la sostituzione della lampade l’amministrazione comunale ha speso circa 19 mila euro. «E’ solo il primo passo di un lavoro di riqualificazione che comprenderà anche il riscaldamento: è obsoleto e ogni tanto si guasta. Ci occuperemo di cambiare gli infissi e di sistemare la caldaia, ma se ne riparlerà quest’estate, quando l’asilo sarà chiuso»