Nasce il gruppo gallaratese di +Europa

Nasce il gruppo di +Europa Gallarate: martedì 26 marzo alle 20:30, alla Veranda Martini in piazza Garibaldi 9, a Gallarate, ci sarà l’assemblea fondativa del gruppo gallaratese di +Europa.

L’iniziativa intende portare a Gallarate il movimento liberale ed europeista fondato un anno fa da Emma Bonino, con lo scopo di radicarsi anche nel territorio gallaratese.

«L’Unione Europea ha portato prosperità e benessere all’Italia, in particolare favorendo la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani negli altri Stati membri e offrendo alle persone la possibilità di viaggiare e lavorare liberamente in 28 Stati diversi» afferma Giulio del Balzo, uno dei promotori del neonato gruppo di +Europa. «Tornare indietro sarebbe disastroso. Solo collaborando con i suoi vicini l’Italia potrà avere voce sulle grandi sfide di questo tempo, a partire dalla lotta ai cambiamenti climatici e dalla gestione dei flussi di migranti. Per questo all’Italia e a Gallarate serve +Europa».

Qui l’evento Facebook