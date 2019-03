Notte di controlli, tante multe ma nessun ubriaco alla guida

Serata di controlli, quella di venerdì, per la Polizia Locale di Saronno impegnata in un servizio mirato ad attività di prevenzione ed al controllo del territorio saronnese estesosi sino alle ore notturne. Tre unità operative hanno presidiato la zona del centro città predisponendosi con un posto di blocco nei pressi di Piazza Cadorna ,rivolto alla prevenzione della guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, un posto di controllo in Via Novara e uno in Via Varese allo scopo di prevenire e reprimere condotte illecite alla guida riguardanti l’alta velocità e la regolarità dei documenti di guida. Il tutto con il supporto di una quarta volante mobile dedicata al controllo specifico del quartiere Matteotti e zona al traffico limitato.

L’attività, nel complesso ha permesso, oltre alla capillare presenza degli agenti sul territorio, il controllo di circa 100 veicoli e relativi conducenti/passeggeri e l’accertamento di 25 violazioni al codice della strada per mancata revisione, omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e varie irregolarità sui documenti di guida. Parecchi conducenti hanno dovuto effettuare il test predittivo per il tasso alcolemico alla guida, tutti risultati negativi.

«Mi complimento con i nostri agenti per l’ottimo servizio svolto a favore della cittadinanza. Per la mia amministrazione la sicurezza continua ad essere una priorità e queste attività lo dimostrano, come anche gli investimenti fatti in questi 4 anni di lavoro, grazie ai quali siamo riusciti a mettere i nostri agenti nelle migliori condizioni per operare» dichiara il Sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.