Il “Papyrus” di Martignoni in biblioteca

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo organizza un nuovo appuntamento di “Incontro con l’autore…in biblioteca”. Giovedì 21 marzo 2019 alle ore 21.00 alla biblioteca comunale di Via Patrioti 28 Emiliano Pedroni intervisterà lo scrittore Emanuele Martignoni autore del libro “Papyrus” (l’ingresso è libero).

TRAMA:

Inverno 1551. L’Europa è disseminata di conflitti, lo strappo del protestantesimo sta lacerando la cristianità, l’impero di Carlo V è vasto quasi quanto il mondo conosciuto, c’è fermento per l’imminente riapertura del Concilio di Trento. In questo contesto, “un giovane cavaliere di Sassonia fu insignito di un incarico per via del quale ebbe modo di inoltrarsi, suo malgrado, nelle trame sottese degli uomini di potere, di stringere amicizie, di combattere inaspettati nemici, di ritrovare l’amore. Al centro della vicenda, un manoscritto di epoche lontane che avrebbe potuto cambiare le sorti del mondo.”

BIBLIOGRAFIA:

Emanuele Martignoni (Varese 1970) è autore di:“La culla del silenzio”; ed. Salviati 2001 (poesie, frammenti lirici, racconti) “Solo chi scappa deve morire; ed. Salviati 2003 (racconti brevi) “Lieve come carezza di mare”; ed. Runde Taarn 2006 (poesie) “Sette storie per Natale”; ed. Silele 2009 (racconti) “Lieve come il silenzio, forte come il mare”; ed. ilmiolibro.it 2013 (poesie: raccolta antologica) “Il ladro dei libri non scritti” ; ed. ilmiolibro.it 2015 (racconti gotici) “Cammino con angeli senza dimora. Qua e là per la vita con le canzoni di Bruce Springsteen”: ed. ilmiolibro.it I edizione 2016, II edizione 2017 (biografia) “Racconti per Natale” ed. ilmiolibro.it 2016 (racconti). Papyrus è il suo primo romanzo.