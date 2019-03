Parabiago Run, domenica 10 marzo via all’ottava edizione della stracittadina

Tutto pronto per la Parabiago Run. Domenica 10 marzo si corre a Parabiago la stracittadina organizzata dal gruppo podistico Betti’s Grüp Run, con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il

patrocinio del Comune. Una manifestazione podistica che comprende una gara competitiva Fidal sui 10 km e una prova non competitiva sui 5 oppure sui 10 km e che nel giro di otto edizioni si è già ritagliata un

posto d’eccezione nel panorama: i mille iscritti dell’anno scorso che, nonostante la pioggia, si sono presentati alla partenza lo dimostrano. La Parabiago Run chiude il TriTen, circuito di gare tutte sui 10 km

che si è aperto a fine gennaio con la StraMagenta, ha visto domenica 3 marzo la Trecate 10K e approda a Parabiago domenica 10 marzo.

«È una manifestazione che anno dopo anno continua a crescere», osserva il presidente del Betti’s Grüp Run Giuseppe Moroni. «La formula è assodata: propone una distanza adatta a tutti; in più il percorso dei

10 km è approvato e certificato Fidal, un valore aggiunto quindi per quanti vogliono mettersi alla prova sui 10mila metri».

Novità di quest’anno è il collegamento con l’affido familiare: la partecipazione di un gruppo di famiglie affidatarie e di operatori del servizio tutela minori e affido familiare dell’Azienda So.Le conferisce alla

manifestazione una particolare valenza educativa e di sensibilizzazione sul tema dell’affido. I 27 adulti che parteciperanno, di cui 5 operatori che correranno insieme con 10 bambini (figli naturali e figli in

affido), saranno ben individuabili grazie ad una particolare maglietta arancione. Anche l’ottava edizione della Parabiago Run vede confermato il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Una presenza «per riaffermare la nostra vicinanza al territorio attraverso una manifestazione che ha saputo crescere sempre più diventando uno degli appuntamenti più partecipati di fine inverno», osserva il presidente della Banca di credito cooperativo Roberto Scazzosi. «La sensibilizzazione data quest’anno al tema dell’affido familiare dimostra che lo sport quando praticato in modo sano può essere un importante volano sociale per far crescere un territorio. Lo stesso obiettivo che come Bcc ci poniamo e che ci ha spinto ad essere al fianco di questa manifestazione».

Il programma prevede alle 8 il ritrovo dei partecipanti al centro sportivo Venegoni-Marazzini in via Carso a Parabiago; alle 9.30 la partenza della 10 km competitiva; alle 9.35 il via alle altre prove. Sono

previsti premi per i primi cinque uomini e le prime cinque donne della competitiva e per i primi tre di ogni categoria Fidal. Inoltre premi ai primi otto gruppi e al primo residente a Parabiago.

Il percorso si snoda su un circuito da 5 km, da ripetersi due volte per coloro che optano per i 10 km. Dal centro sportivo Venegoni-Marazzini, dopo un breve tratto di asfalto il tracciato entra nel Parco del

Roccolo per un passaggio di sterrato veloce e scorrevole. La gara prosegue poi interamente su asfalto per le vie della città, chiudendo il giro all’interno della pista di atletica del centro sportivo. L’arrivo è

all’interno della pista.

Per informazioni e iscrizioni: www.bettisgruprun.com/parabiago-run/