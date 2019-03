Il Parlamento inglese rigetta l’accordo per la Brexit

Con 391 voti contrari e 242 voti favorevoli la camera inglese rifiuta l’accordo negoziato dal Governo del primo ministro Theresa May per l’uscita dall’Unione Europea.

«Mi dispiace vedere questo risultato – ha detto la premier inglese al termine della votazione -. Questo non è l’esito migliore per il nostro paese. L’accordo che avevamo negoziato era il migliore e l’unico possibile. Adesso vedremo come procedere, prenderemo tutti gli impegni necessari visto che la camera ha rifiutato l’accordo che avevamo preparato. Avrei voluto che questo paese desse seguito a quanto deciso con il referendum. Questo parlamento deve essere consapevole delle conseguenze di un mancato accordo con l’Unione Europea».