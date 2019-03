Paura all’alba in via Trombini, donna aggredita

Una donna di origini sudamericane di 38 anni, residente a Gallarate, ha denunciato un’aggressione nei suoi confronti da parte di un uomo, descritto come nordafricano, attorno alle 6 di questa mattina (domenica).

Il fatto è avvenuto in via Trombini poco prima dell’alba ma, fortunatamente, il tentativo di aggressione non è andato a buon fine. La donna è riuscita a liberarsi dell’uomo ed ha chiamato i soccorsi. La denuncia è stata presentata ai Carabinieri di Gallarate che si sono subito attivati per ricostruire la vicenda e risalire all’aggressore.