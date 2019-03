Piana di Luco, dalla pulizia saltan fuori un motorini e scaldabagni

«Finalmente questo venerdì ho concluso la bonifica della via Piana di Luco. Ci sono voluti 6 pomeriggi per ripulire l’intera via, lunga meno di 700 metri, quasi 70 sacchi di rifiuti riempiti con molta plastica e molto vetro (soprattutto bottiglie) recuperate anche parti di scooter, uno scaldabagno, un televisore, un cofano con due fanali d’auto e parecchi sacchi di segatura; prossimo obiettivo sarà la via che dalla motorizzazione sale a Cantello».

L’instancabile Dmiano Marangoni con la sua squadra di volontari sta mettendo a segno un successo dopo l’altro, con graditi “fuorizona” rispettoalal sua Valganna, da cui tutto partì oramai un paio d’anni fa.

«Intanto Ermanno Masseroni continua il suo preziosissimo lavoro tra Cuvio, Rancio e Brinzio allargando anche ad Orino e Caldana, abbiamo altri nuovi volontari giovani e motivati e stiamo assistendo ad un incremento di raccoglitori molto interessante, c’è fermento».

«Ricominciano gli eventi mensili di Strade pulite denominate #NOIRACCOGLIAMO»

Ed ecco l’annuncio novità: «Domenica 7 aprile in mattinata, puliremo dalle parti di Cugliate Fabiasco (ritrovo h 9.00 parcheggio Carrefour) e a maggio stiamo pensando di andare a Malpensa».