Piante abbattute lungo il sentiero Noseda

Un disboscamento lungo il sentiero Noseda ad Avigno ha attirato la curiosità di un residente. Come mai questo taglio drastico? si sono chiesti quanto hanno percorso il percorso che collega il quartiere a Velate e Sant’Ambrogio?

Galleria fotografica Piante tagliate lungo il sentiero Noseda 4 di 9

Nulla si legge tra i documenti in possesso dell’ufficio preposto in Comune che però spiega: «Il treno non è di nostra competenza». La zona dovrebbe essere sottoposta al controllo diretto di Regione Lombardia a cui spetta il controllo delle zone boschive.

Effettuare interventi di taglio pianta, lo ricordiamo, richiede sempre un’autorizzazione da parte dell’organi preposto che ne verifica la congruità e dispone vincoli e direttive.