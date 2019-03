Pro Patria, un’altra trasferta amara. L’Arzachena passa nel finale

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Va avanti il momento-no della Pro Patria. Allo stadio “Biagio Pirina”, i tigrotti si inchinano all’Arzachena (1-0 il finale) negli ultimi istanti del match, grazie ad un euro-gol di Nuvoli, in una partita influenzata dal grande vento che devia traiettorie e confonde i giocatori.

Seconda sconfitta di fila per i ragazzi di Javorcic, che non segnano lontano dallo Speroni dal 30 dicembre e trovano l’ottava sconfitta stagionale in trasferta. La pausa e i tre punti automatici di settimana prossima (partita fantasma contro il Pro Piacenza) serviranno al croato per rimettere ordine nella testa dei suoi. Da segnalare l’esordio stagionale di Cottarelli e l’omaggio che il presidente smeraldino Menio Fiorini ha voluto fare al Patrizia Testa per i 100 anni del club: una pregiata selezione di vini sardi.

IL PRIMO TEMPO – La partita si apre con le squadre che si studiano e cercano, soprattutto i tigrotti, il giusto acclimatamento visto il forte vento che sferza la stadio “Biagio Pirina”. Viste queste premesse la contesa si sviluppa senza fretta con le due compagini impegnate a non commettere errori. Al 10’ si vedono i biancoblu in avanti con Disabato, che prova un tiro-cross insidioso, bloccato da Ruzittu. Cinque minuti dopo ecco la prima occasione dei padroni di casa, con Danese che scende sulla sinistra e mette in mezzo per Sanna. Il bomber sardo colpisce di testa ma il pallone termina a lato della orta difesa da Mangano. Al 27’ è Galli che, dopo una respinta della difesa, controlla e calcia con il sinistro, senza spaventare più di tanto il portiere che guarda la conclusione spegnersi sul fondo. Sul finire della prima parte di gara l’Arzachena sale in cattedra. Al 36’, Cecconi protegge bene il pallone e mette in mezzo per Gatto, il cui colpo di testa risulta impreciso. Sempre Arzachena al 41’:’erroraccio di Mangano su rinvio che serve involontariamente Gatto, il numero 10 è da solo e esplode un destro quasi a botta sicura, salvo trovare l’estremo difensore bustocco deviare in angolo, facendosi perdonare.

LA RIPRESA – Secondo tempo che inizia con un’Arzachena che continua a spingere: al 48’ altro grande intervento di Mangano che ferma Sanna lanciato da solo a rete. Sanna ci riprova al 51’ con un destro a giro dall’interno dell’area, ma il portiere classe ’99 è attento e respinge, con l’aiuto di Boffelli che spazza per non correre ulteriori pericoli. Succede poco altro in realtà, Javorcic rivoluziona l’attacco inserendo Santana e Parker che si trovano ma non riescono a pungere la retroguardia sarda. Partita che sembra destinata al pareggio visto che per quasi mezz’ora non ci sono grandi occasioni, e invece l’Arzachena al 92’ trova la forza di vincere la partita. Calcio d’angolo e respinta un po’ maldestra della difesa tigrotta; la palla arriva al neo-entrato Nuvoli che con un mancino da arte marziale trova l’angolino e in extremis regala i tre punti agli smeraldini.