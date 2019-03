Pulizie di primavera e aquiloni al Parco degli Aironi

Una domenica speciale quella del 24 marzo al Parco degli Aironi che ospita due iniziative.

Al mattino, a partire, dalle ore 9, si svolgerà qui “La giornata del verde pulito 2019”, per ripulire boschi e aree verdi del Parco tutti insieme (bambini accompagnati dai genitori), prima di un aperitivo, a mezzogiorno, offerto a tutti i volontari e da gustare in natura.

Nel pomeriggio invece, dalle ore 14.30, spazio al laboratorio “Vola vola l’aquilone” per imparare a costruire e a utilizzare gli aquiloni e altri manufatti adatti a giocare con l’aria.

Aiutati dalle Guide del parco, i bambini impareranno prima a costruire oggetti adatti al volo e poi tutti insieme nel parco impareranno a sfruttare il vento e il movimento per farli volare.

Al termine del laboratorio merenda per tutti.

Attività adatta per bambini dai 6 ai 13 anni.

Il costo di partecipazione è di 7,50 euro (sconto per i fratelli), comprensivo del materiale e della merenda. Parte del ricavato sarà destinato alla gestione del Parco.

Per info e iscrizioni: didattica@parcoaironi.it oppure 328 9099987

Il ritrovo, per entrambe le attività è all’Info point del Parco, in via Inglesina, a Gerenzano.