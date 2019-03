Quattro zampe sul lago, un weekend dedicato agli amici animali

Una domenica interamente dedicata agli animali e una mostra d’arte originale e inedita. L’Associazione Anch’io voglio correre onlus ha organizzato, per questo week end, “4 ZAMPE SUL LAGO “, evento che animerà il lungolago di Angera.

ANIMALI ED ARTE

L’appuntamento avrà inizio nella giornata di sabato 30 marzo alle ore 15 con l’apertura, nella sala consiliare, di una mostra di pittura nella quale sette artisti del territorio interpreteranno il tema degli animali. Esporranno le loro opere: Lia Adornato, Giuliana Caneddu, Cristina Destri, Alberto Fornai, Gianfranco Francocci, Luca Francocci, Sandro Montagnoli. La mostra è rivolta a tutti e la visita è consigliata anche ai più piccoli: arte e animali sapranno sicuramente coinvolgerli. La mostra sarà visitabile anche nella giornata di domenica 31 marzo dalle ore 10 alle ore 18.

UNA DOMENICA DEDICATA A “FIDO”

Nella mattinata di domenica verranno allestiti sul lungolago di Viale Repubblica i gazebo dell’Associazione e altri stand con prodotti e tanti consigli per gli amici animali ( educazione, salute, alimentazione, gioco, toelettatura , accessori con possibilità di incisione ).

Alle 11 vi sarà la presentazione della razza “I bovari del bernese” con l’esposizione e la sfilata dei tipici carretti del Trentino, organizzata da Bruno Monteggia.

LA SFILATA DEI CUCCIOLI DI TUTTE LE ETA’

Dalla mattina, presso lo stand dell’associazione, sarà possibile iscrivere il proprio cane alla sfilata che si terrà alle ore 15 sul pratone del lungolago. Una “passerella” a scopo benefico aperta a tutti i cani, di razza e “fantasia” sarà l’occasione per trascorrere un divertente pomeriggio in compagnia, ammirando le tre categorie di amici pelosi : “Junior , Maturi e Nonnetti”.

Alle 16 vi sarà una dimostrazione di obedience a cura dell’Associazione Cinofila Roxana con l’istruttore cinofilo Giancarlo Gianelli, sempre disponibile a dare un grande aiuto alla realizzazione degli eventi dell’associazione. Seguirà la premiazione della sfilata.

«Siamo molto felici di essere riusciti a coinvolgere più soggetti in un’unica manifestazione a favore degli animali, della loro conoscenza e della loro tutela – spiegano gli organizzatori -. La scelta della presentazione di una “razza” nel corso della giornata è motivata dal fatto che riteniamo importante conoscerne le caratteristiche; vogliamo ricordare che un cane “è per tutta la vita” ed è bene non farsi trascinare dalle mode del momento o dall’emotività quando si decide di prenderne uno. È una scelta da ponderare con molta attenzione, valutando quale amico peloso sia più adatto alla nostra famiglia e alle sue esigenze. Ricordiamo che anche cani di “razza” finiscono spesso ospiti dei canili proprio a causa di una scarsa informazione».

Tutta la giornata avrà scopo benefico: la partecipazione di molti sarà di grande aiuto all’attività dell’associazione che dal 2011 si occupa degli animali in difficoltà, di adozioni, sterilizzazioni e della cura delle colonie feline, restando in attesa della “tanto sospirata” area cani nella città di Angera. L’Associazione ritiene importante ringraziare tutte le persone coinvolte nell’organizzazione della manifestazione, alcuni “ amici/soci” di vecchia data e i “nuovi amici “ che in questi mesi si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento.

