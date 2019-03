“Ma quella casa dovrà rimanere lì per sempre?”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Gianni Lucchina Capogruppo Consiliare Per Gavirate, Groppello, Oltrona e Voltorre

Nel corso di queste ultime settimane tutti hanno potuto verificare che lungo la via Mazza di

Gavirate è in fase di costruzione un’abitazione privata che, a differenza di quasi tutte le altre

costruzioni, compresi gli ex capannoni della Wirlpool siti nel Comune di Comerio, oltrepassa

abbondantemente il livello della strada.

E parrebbe che stia sbucando, poco più avanti, la gemella.

Una situazione che di fatto deturpa una zona paesaggistica di notevole pregio, impedendo la

visuale a tutti i cittadini.

Unica, ripeto unica costruzione realizzata con queste caratteristiche, salvo quelle costruite prima

degli anni 50.

Nei giorni scorsi ho presentato al Comune un’interrogazione e inviato alla Sovrintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici una precisa istanza.

Ecco il quesito posto: “A parere di questa Sovraintendenza questa costruzione rispetta il Decreto

Ministeriale del 30 settembre 1955 che recita così: “la zona sita nel territorio dei Comuni di

Comerio e Gavirate, compresa tra la via Garibaldi di Comerio e la Villa Baumann di Gavirate,

oltre che a costituire un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista

accessibili al pubblico dai quali si scorge la visione del lago di Varese circondato dalle colline de

del Varesotto e, in lontananza, la visuale delle Alpi”?.

Stessa domanda posta al Comune di Gavirate.

Quest’ultimo mi ha recapitato una relazione dell’Ufficio Tecnico che riporta tutti i passaggi adottati

per tale autorizzazione.

Una risposta insoddisfacente che si limita a riportare i passaggi adottati per autorizzare tale

costruzione. Una risposta però che contraddice quanto dichiarato sulla stampa dal Sindaco e

dall’Assessore all’Urbanistica.

Alcuni Amministratori sostengono che questa opera sia stata possibile autorizzarla grazie al Pgt del

2012.

Nulla di più impreciso.

Dove sta scritto che su un area edificabile si possa costruirvi quello che si vuole? Infine, come tutti

sanno, una legge nazionale prevale su qualsiasi delibera Comunale o di qualsivoglia P.g.t.

Nella relazione dell’ufficio tecnico una risposta curiosa l’ho trovata: “il D.M. 30/09/1955 non

stabilisce alcuna altezza minima”.

Non offendete per cortesia la vostra intelligenza e quella di tutti i cittadini.

Rileggete quanto previsto dal Decreto. (“la zona sita nel territorio dei Comuni di Comerio e

Gavirate, compresa tra la via Garibaldi di Comerio e la Villa Baumann di Gavirate, oltre che a

costituire un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico

dai quali si scorge la visione del lago di Varese circondato dalle colline de del Varesotto e, in

lontananza, la visuale delle Alpi”).

Se si costruisce un qualsiasi manufatto alto più di 2 mt è evidente a tutti che tale opera impedisce

di fatto la vista; di conseguenza il D.M. 30/09/1955 non viene rispettato.

Penso che qualcosa sia sfuggito, a tutti gli Enti coinvolti.

Io ritengo che tale costruzione non si potesse autorizzare così com’è stata autorizzata; bisogna

riportare quel territorio alle sue origini.

Mi auguro che i diversi Enti coinvolti a partire da quelli che hanno rilasciato l’autorizzazione e quelli

preposti al controllo intervengano immediatamente per trovare l’opportuno rimedio a questa

situazione.

Non solo viene deturpato il territorio, ma si crea un precedente pericoloso che non saremo più in

grado di fronteggiare in futuro.

Auspicando di ricevere una precisa risposta in merito, mi riserbo comunque di rivolgermi alle

Autorità competenti per chiedere il ripristino della zona tutelata.

Infine ho letto alcune risposte della maggioranza, curiose, polemiche di bassa politica.

Penso che cercare sempre i responsabili a casa altrui non faccia onore nemmeno a chi sostiene

questa polemica. Altro che un mio capzioso tema creato ad arte per far confusione inserendomi in

campagna elettorale. Capziose sono le affermazioni, per altro non corrispondenti alla verità, che il

Sindaco e l’Assessore all’Urbanistica hanno dato in risposta alla mia istanza.

Quindi al di là della propaganda questa Giunta ha privato i cittadini di un panorama garantito da

un Decreto Ministeriale creando un importante danno ambientale.

Per ultimo, solo per dovere di cronaca, si afferma che l’attuale opposizione rappresenti la

continuità della Giunta Paronelli; ricordo che gli attuali quattro Consiglieri di opposizione sono alla

prima legislatura, altri compreso il Sindaco siedono su quegli scranni da oltre un decennio. Sempre

per amor di verità, se non sbaglio, la Giunta precedente era sostenuta dalle medesime forze

politiche che appoggiano l’attuale Sindaco.

Gavirate, 5 marzo 2019

Gianni Lucchina

Capogruppo Consiliare Per Gavirate, Groppello, Oltrona e Voltorre