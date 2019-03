Ragazzino di 13 anni investito mentre va in bici, arriva l’elisoccorso

(Immagine di repertorio)

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 30 marzo, a Cuveglio, in via per Cavona.

Secondo le prime informazioni, attorno alle 16.30 è stato investito un ragazzino di 13 anni che andava in bicicletta. Non si conoscono ancora i dettagli dell’accaduto.

Sul posto stanno operando i soccorritori di Sos Cunardo ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Como.

(Seguono aggiornamenti)