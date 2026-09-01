L’ultima settimana è a “12 zampe”: con Cristian e Mara ci sono Nanà e Sammy
Dopo circa 800 chilometri e settimane di cammino, i due escursionisti di Cuvio arrivano al traguardo. Sabato 5 settembre partenza alle 8 da Laveno Mombello e arrivo a Cuveglio: chi vuole potrà unirsi al cammino anche solo per un tratto
Ultima settimana di cammino sui monti per Cristian Blasio e Mara Migliorini, che sono ormai a pochi giorni dalla conclusione della loro impresa: percorrere tutta la GTA, la Grande Traversata Alpina che attraversa tutto l’arco delle Alpi piemontesi insieme a quattro dei loro cani, tutti adottati in canile.
Un viaggio di circa 800 chilometri e una quarantina di giorni di cammino, nato dalla passione per la montagna ma soprattutto con l’obiettivo di accendere i riflettori sul tema delle adozioni dei cani che aspettano una famiglia nei canili.
La fase finale della grande avventura dei due camminatori di Cuvio, è iniziata con una sorpresa: il ritorno della piccola Nanà.
Il record di Ice e la scelta di Nanà
Nello scorso fine settimana, dopo aver percorso la quinta settimana insieme a loro, Ice ha lasciato la traversata. E lo ha fatto da protagonista, conquistando anche il record di dislivello dell’intero viaggio.
«Strepitoso Ice! È suo il record di dislivello di questa traversata, in un solo giorno», hanno raccontato Cristian e Mara.Il cane ha infatti affrontato 2.500 metri di dislivello in una sola giornata, percorrendo i 19 chilometri da Quincinetto al rifugio Rosazza.
Per l’ultima settimana era previsto il ritorno di Sammy, ma a sorpresa si è voluta aggregare anche Nanà, la vispa cagnolina che aveva aperto il cammino, che si è letteralmente “buttata” dalla macchina per godersi ancora una settimana di passeggiate tra i monti.
E così il viaggio verso casa prosegue a 12 zampe, con Cristian, Mara, Sammy e Nanà pronti ad affrontare gli ultimi chilometri.
L’ultima tappa aperta a tutti
Il gran finale è fissato per sabato 5 settembre, quando l’ultima tappa sarà aperta a chiunque voglia accompagnare i due camminatori e i loro cani.
Il ritrovo è previsto alle 8 al piazzale dell’imbarcadero di Laveno Mombello. Da qui partirà un percorso di circa 12 chilometri, tra pista ciclabile e l’interno dei paesi, fino a raggiungere Cuveglio.
Chi vorrà potrà unirsi al gruppo lungo il percorso oppure scegliere di raggiungere direttamente il punto di arrivo, rimanendo in contatto attraverso il gruppo WhatsApp dedicato.
L’arrivo è previsto tra le 12 e le 12.30 a Cuveglio, presso Le Delizie di Cuveglio, in via Coloder 2, nella zona di Vergobbio.
Per i partecipanti è previsto un buffet offerto, con consumazione obbligatoria.
Sarà anche il momento per accogliere Cristian, Mara e i loro amici a quattro zampe e ascoltare direttamente da loro le prime considerazioni su questa lunga e particolare avventura.
Un viaggio per dare una seconda possibilità
Fin dalla partenza, Cristian e Mara hanno voluto chiarire che il loro obiettivo non era semplicemente raccontare una sfida sportiva o una grande esperienza in montagna.
«Il nostro intento non è quello di dare visibilità alla nostra passione per la montagna, ma al tema dei cani abbandonati che aspettano una famiglia», avevano spiegato.
Tutti i loro cani sono stati adottati e la traversata è diventata così anche un modo concreto per dimostrare che un cane proveniente da un canile può avere una nuova vita, viaggiare, affrontare nuove esperienze e diventare un compagno inseparabile di mille avventure.
Ora manca soltanto l’ultimo tratto. E sabato il traguardo sarà una festa condivisa: da Laveno a Cuveglio, insieme a Cristian, Mara, Sammy e Nanà.
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