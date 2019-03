Regionali al Ciglione, terzo posto per Manzo

È davvero entrata nel vivo la stagione agonistica del motociclismo e in particolare del Moto Club Varese, l’antico sodalizio cittadino che in questi mesi sta dando nuova linfa a se stesso attraverso una ricostruzione interna anche della squadra sportiva.

Dopo i podi ottenuti dai piloti lo scorso weekend a Sanremo nell’enduro, il club varesino ha ottenuto un altro piazzamento di rilievo su uno dei tracciati più amati, quello del “Ciglione della Malpensa”, questa volta nella specialità del motocross. In occasione della prima tappa del Campionato Regionali, il giovane Matteo Manzo – figlio d’arte di Massimo, grande campione su queste moto negli anni Ottanta prima di ripetersi con il supermotard – ha conquistato un prezioso terzo posto finale nel Challenge MX2.

Manzo si è fatto notare fin dalle prove del mattino al pari del compagno di squadra Pietro Dominioni (MP Racing Varese): i due hanno ottenuto buone posizioni in griglia ma sono stati penalizzati in entrambe le manches da partenze concitate che hanno fatto perdere loro qualche posto. Nella prima manche Manzo però è stato autore di una bella rimonta e ha concluso la prova al terzo posto mentre Dominioni è stato 15°. Poi, nella manche numero 2, l’accoppiata dell’MC Varese ha fatto complessivamente meglio, con Matteo quarto e Pietro quinto. Risultati che hanno dato a Manzo il terzo posto assoluto finale e a Dominioni il settimo.

Il Moto Club Varese presenterà ufficialmente tutta la propria stagione sportiva mercoledì 27 marzo, dalle 19,30 al Bar Ultimo di Varese (in via Cattaneo) dove saranno presenti diversi soci ma anche le moto e i piloti che gareggeranno in questo 2019 nelle varie specialità del fuoristrada: dall’enduro al cross passando per supermotard, motorally e trial.