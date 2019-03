La Polizia locale blocca una rissa davanti alla stazione

Con le indagini della videosorveglianza la polizia locale del comando di Saronno sta cercando di far chiarezza del movimentato episodio di sabato sera quando alle 22 un gruppo di stranieri, probabilmente sette persone, ha dato vita ad una violenza rissa tra via Diaz e piazza Cadorna.

Tutto è iniziato con una discussione tra un gruppo di stranieri. Dalle urla alle mani il passo è stato breve e presto si sono aggiunti altri contendenti fino a quando pugni, schiaffi e calci volavano tra sette persone. La gazzarra ha attirato l’attenzione degli agenti impegnati in un posto di blocco a poca distanza.

I vigili del comando cittadino di piazza Repubblica si sono precipitati sul posto. L’arrivo delle pattuglie ha provocato un fuggi fuggi ma sul posto è rimasto un marocchino 31enne che i vigili hanno faticato non poco a calmare e bloccare. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Il personale sanitario ha prestato le prima cure allo straniero ma lui si è rifiutato di andare al pronto soccorso. Era privo di documenti così è stato denunciato per questo motivo oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza e rissa.