Scontro tra auto e moto, interviene l’elisoccorso

Incidente stradale poco dopo le 13 a Lavena Ponte Tresa.

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate sulla provinciale 61, all’altezza dell’incrocio con via Tajana.

Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 60 anni, rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Sos Cunardo e i Carabinieri. Viste le condizioni dell’uomo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito in codice giallo all’Ospedale Sant’Anna di Como.