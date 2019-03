Una serata per imparare a “compostare”

Dopo la serata dedicata al “come differenziare”, che ha visto la presenza di un buon numero di cittadini ed è stata occasione di ripasso per i presenti, l’Assessorato all’Ambiente propone un secondo incontro formativo, dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire di più sulla tecnica del compostaggio domestico.

L’appuntamento è fissato per venerdì 15 marzo alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare di Via Matteotti; anche questa volta sarà possibile, grazie alla presenza di tecnici esperti, acquisire informazioni in merito agli accorgimenti da adottare per ottenere un ottimo compost dagli scarti domestici.

“Oltre all’aspetto formativo, l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di incentivare l’uso di compostiere, incrementandone possibilmente il numero. Ad oggi sono circa un migliaio i cittadini che ne fanno uso – spiega l’Assessore con Delega all’Ambiente Giuseppe Riggi – ed essendo una tra le “buone pratiche” che concorrono alla riduzione dei rifiuti, vera sfida che tutti noi saremo chiamati ad affrontare nei prossimi anni, è nostra intenzione promuoverne lo sviluppo e spiegare, a chi ne fa uso, i vantaggi che ne derivano, sia in termini ambientali che economici.”

La cittadinanza è dunque invitata a partecipare ed a dare massima diffusione all’iniziativa.