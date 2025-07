Una vittoria e una sconfitte per il Softball Vikings Malnate, ma c’è ancora tanto da sistemare

Domenica 29 giugno la serie B dei Vikings Malnate-Sannazzaro si è scontrata nuovamente con le C.A.B.S. di Seveso sul campo di casa, il Gurian Field di Malnate. Il risultato non è stato molto diverso da quello del girone di andata lo scorso 4 maggio, quando le ragazze avevano conquistato solo una vittoria in due partite. (foto Sabrina Rainini)

Il primo incontro ha visto la difesa casalinga davvero in difficoltà, permettendo alle avversarie di portarsi in vantaggio di 8 punti già nei primi due inning. A poco è servita la rimonta dell’attacco malnatese, che al quarto inning porta a casa sette punti, ad un passo dal sorpasso. Tutti gli sforzi sono però vanificati l’inning successivo, dove il Seveso, con 11 punti, vince l’incontro per superiorità manifesta.

In pedana si succedono Sarah Aliu, Maddalena Daolio e Anna Caruso, mentre l’attacco, oltre al big inning, porta poche soddisfazioni.

Esito più felice nella seconda partita, che vede tornare in pedana Ilaria Santi, dopo due mesi e mezzi di stop per infortunio. Protagonista della vittoria, questa volta, è stato l’attacco, che ha compensato qualche errore commesso da una difesa ancora un po’ distratta.

In battuta si distinguono Adriana Lipari (con quattro valide), Benedetta Caruso (con un doppio importante), Ueida Aliu, Sara Righetto, Elisa Tavian, Francesca Baldi ed Elisa Mancini.

A questo giro, gli errori in difesa sono stati davvero troppi, e le due partite hanno dimostrato che c’è ancora molto su cui si può migliorare. Un buon momento per farlo sarà il prossimo appuntamento: il 6 luglio le ragazze andranno in trasferta a Milano per scontrarsi con la capolista, Milano 46. L’incontro sarà davvero impegnativo, contro una squadra praticamente imbattuta, ma ogni occasione è buona per allenarsi insieme.