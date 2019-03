Storie di jogging e di corna a SolbiaTeatro

Sabato 26 marzo torna SolbiaTeatro con la terza serata della 10° edizione della rassegna Teatrale amatoriale.

La serata è affidata alla compagnia teatrale che ha aperto la prima edizione di SolbiaTeatro dieci anni fa: la Compagnia La Creta di Milano.

Lo spettacolo che portano in scena è “Toccata e Fuga” di Derek Benfield, una commedi frizzante e spassosa che ricalca in chiave moderna le caratteristiche del Vaudeville. Un’ora e trenta minuti di gag, situazioni paradossali e risate con un ritmo crescente e incalzante come vuole la regola del più autentico teatro britannico.

Carla costringe il marito, Bruno, a fare jogging ogni mercoledì. Questo accetta di buon grado ma invece di andare a correre, coglie l’occasione per passare due ore con l’amante, Jessica, nell’appartamento del suo migliore amico, Marco. Quello che Bruno ignora è che nel frattempo sua moglie, Carla, lo tradisce a casa sua proprio con Marco. Tutto sembra andare a meraviglia finché non accade un imprevisto che fa precipitare gli eventi.

L’ingresso allo spettacolo è di € 8.00 per il biglietto intero e di € 5.00 per il ridotto.

Per informazioni e prenotazioni vi invitiamo a scrivere un’email a info@fuoridallequinte.it