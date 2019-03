Studenti del Frattini a Chisinau per una mostra di maschere

Il 16 marzo sarà inaugurata a Chisinau (capitale della Repubblica Moldova), presso la Scuola d’Arte “Sciusev”, una mostra artistica di maschere tradizionali moldave ed italiane realizzate dagli studenti dell’istituto e dagli alunni del Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese.

Questo sodalizio internazionale è stato possibile grazie ad un accordo di collaborazione didattica ed artistica sottoscritto dai rispettivi istituti scolatici alcuni anni fa su sollecitazione dell’Associazione di Promozione Sociale Italia-Moldavia (onlus) di Besozzo.

Il titolo della mostra, “Il mondo delle maschere”, si ispira all’ancestrale tradizione ed evoluzione della maschera nella cultura occidentale, accogliendo sia i valori mistici e magici della tradizione pagana che quelli legati alle rappresentazioni teatrali antiche e moderne.

La realizzazione delle maschere ha coinvolto tre classi del Liceo Artistico di Varese, (scenografia, grafica, figurativo), il cui impegno è stato proprio quello di attingere ad una fonte sterminata di tradizioni , per poter poi esprimere in maniera autonoma, personale e creativa, una propria concezione di maschera.

Il percorso si è basato sulla progettazione su carta, disegni, rielaborazioni al computer, abbozzi, fino in alcuni casi ad una vera e propria realizzazione tridimensionale. L’offerta artistica che è stata proposta, spazia dall’ideazione grafica di alcuni super-eroi mascherati da fumetto con l’uso del collage, fino a degli studi fisiognomici tratti dall’artista francese Le Brun, per arrivare a una sorta di maschere da tragedia del mondo classico in cartapesta o silicone, fino alle citazioni delle maschere tradizionali italiane come l’Arlecchino, ma realizzate in chiave contemporanea, assemblando materiali diversi e inconsueti, tipico delle avanguardie storiche.

Stimolati dallo scambio interculturale Italia-Moldavia, gli studenti hanno lavorato con intensità ed entusiasmo producendo in breve tempo degli elaborati divertenti ed interessanti dal punto di vista estetico-formale, certi che questo possa essere percepito attraverso il loro sincero operato.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperà anche una delegazione del Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese rappresentata dal Prof. Constantin Migliorini, curatore del progetto. La manifestazione sarà presieduta dall’Ambasciatrice d’Italia in Moldova S.E. Valeria Biagiotti.