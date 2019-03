Un altro investimento sulla Briantea

A due settimane di distanza dal tragico investimento che ha portato alla morte di una signora di 78 anni, un altro episodio simile è avvenuto questa mattina, mercoledì 13 marzo, verso le ore 11.

Una donna di 71 anni è stata colpita da una macchina, riportando ferite ma per fortuna non gravi. La signora è stata trasportata in ospedale in codice verde.

L’impatto è stato di lieve entità, la macchina viaggiava a velocità bassa. Sembra si sia trattato di un’incomprensione tra autista e pedone.

Stesso posto, stesso incrocio, dinamica simile ma epilogo diverso, fortunatamente.