“A un metro da te”, film d’incassi del weekend

“A un metro da te” il teen drama distribuito da Notorious Pictures ha dominato gli incassi del week-end in Italia, chiudendo primo in classifica con 1.341.000 euro al Box Office. “Il grande pubblico ama i supereroi della vita reale, quelli che combattono tutti i giorni per un futuro migliore, lo dimostrano i risultati al botteghino del film di Justin Baldoni, che ha raccolto un vasto consenso soprattutto tra i giovani e i loro genitori sensibili ai temi sociali e solidali con chi è meno fortunato”, ha dichiarato Guglielmo Marchetti Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures.

Cole Sprouse e Haley-Lu Richardson, protagonisti e idoli dei teenager hanno contribuito a rendere questo film un vero fenomeno del web: 4 milioni visualizzazioni trailer su Youtube, 2 milioni su Facebook e 1 milione su Instagram. Trending topic su Twitter il giorno di uscita del film. Sono diventati virali gli spezzoni del trailer e del film doppiati dagli utenti di Tik Tok raggiungendo 7 milioni di views.

“A un metro da te” racconta la storia di Will e Stella contribuendo in maniera importante alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla fibrosi cistica, una malattia genetica grave per la quale non esiste ancora una cura risolutiva. Il film, e il romanzo omonimo edito da Mondadori, hanno per questo ricevuto il patrocinio della Lega Italiana Fibrosi Cistica onlus-LIFC, l’Associazione di pazienti che lavora per migliorare la qualità della vita e delle cure per le persone con fibrosi cistica.

Il film è in programma anche al Multisala Impero di Varese.