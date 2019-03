Unieuro apre a Varese e “toglie l’IVA”

Secondo giorno di apertura per il nuovo punto vendita Unieuro all’interno dell’Iper Belforte di Varese. Il nuovo spazio, che ha sostituito il reparto elettronica del supermercato, ha avviato una serie di promozioni sui prodotti in vendita. Con il “sottocosto” ha applicato una serie di sconti del 30% e del 40% su numerosi prodotti e, solo per pochi giorni, con l’operazione taglia l’IVA offre altre scontistiche rivolte all’acquisto TV dal costo di almeno 500 euro.