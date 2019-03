“I volti di Layla” per celebrare il mese delle donne

Domenica 24 Marzo, dalle ore 16.30, l’Associazione Progetto Layla APS invita tutti ad un evento dal titolo: “I volti di Layla”. L’iniziativa nasce per celebrare il mese delle donne e il primo anniversario della nascita dell’associazione.

Progetto Layla APS, attraverso numerosi eventi e il lavoro sul territorio, offre un servizio oggi più che mai necessario nei confronti delle donne in difficoltà, in un clima accogliente e di reciproca stima tra le parti.

Prendendo contatto con l’Associazione, le vittime di violenza possono trovare figure – volontarie e professioniste- pronte ad accoglierle e ad aiutarle in maniera concreta.

L’iniziativa “I volti di Layla” riassume quindi i principi cardini della visione, e missione, dell’Associazione: Le donne al servizio delle donne. Donne che si mettono in gioco, che crescono, cambiano ed evolvono attraverso la consapevolezza e l’accettazione di sé stesse. Donne che cosi come sono, diverse ed imperfette, si mettono al servizio di chi ha bisogno di aiuto. I momenti dell’evento si snoderanno attraverso monologhi, letture, danze ed anche una sfilata di moda. Per finire verrà allestito un buffet.