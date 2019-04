A 107 all’ora dove il limite è 50, denunciato un motociclista

La Polizia cantonale comunica che nell’ambito di un controllo della velocità effettuato nei giorni scorsi sulla strada cantonale a Brissago, è stato intercettato un motociclista svizzero domiciliato in Ticino che viaggiava a una velocità di 107 chilometri orari dove il limite è di 50.

L’uomo è stato denunciato al Ministero Pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Si sottolinea come l’infrazione sia avvenuta alle ore 14.00, pertanto in pieno giorno e in abitato.

“La velocità elevata permane una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali -spiega la polizia in una nota-. Si rinnova dunque l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada“.