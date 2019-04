25 aprile con servizio navetta, tra Tradate e Abbiate

Un 25 aprile di celebrazioni per Tradate e Abbiate Guazzone. Una tradizione che si ripete da anni e che si svolgerà nei due centri cittadini con tanto di Pullman per accompagnare le persone che vi parteciperanno.

Si parte alle 9 da Abbiate Guazzone con la celebrazione della Santa Messa la deposizione della Corona ai Caduti al cimitero di Abbiate. Alle 1015 è previsto il servizio pullman da Villa Centeneri per recarsi a Tradate, in piazza Mazzini per la deposizione della corona al Monumento ai caduti di fronte al Comune. Alle 11.15 partenza del corteo che si snoderà per le vie cittadine, nei diversi luoghi a cui rendere omaggio. Alle 12.30 sarà riattivato il servizio pullman per il rientro ad Abbiate Guazzone.