A8, i lavori e le chiusure da lunedì 8 aprile

Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 06:00 di martedì 9 aprile, sarà chiuso l’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano, in direzione della A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di procedere sulla A8 Milano-Varese in direzione di Milano, uscire allo svincolo Cascina Merlata, al km 0+300, procedere sulla SP11 e seguire le indicazioni per Novara/A50 Tangenziale ovest di Milano ed immettersi, quindi, sulla A50, per proseguire in direzione di Bologna.

Sulla A8 Milano-Varese, per programmati lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sarà chiusa l’uscita e l’entrata della stazione di Lainate, da e verso entrambe le direzioni, Milano e Varese, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 04:00 di martedì 9 aprile.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli autostradali:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Lainate/Arese, al km 7+200;

in entrata verso Varese: Legnano, al km 16+000 sulla stessa A8 Milano-Varese o Origgio/Uboldo al km 14+000 della A9 Lainate-Como-Chiasso;

in uscita per chi proviene da Varese: Legnano, al km 16+000 o Fiera Milano, al km 2+200;

Sarà chiusa l’uscita della stazione di Gallarate, per chi proviene da Milano e da Varese, per tre notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 05:00 di giovedì 11 aprile.

In alternativa si consiglia di uscire ai seguenti svincoli autostradali:

per chi proviene da Milano: Busto Arsizio, al km 24+500;

per chi proviene da Varese: Cavaria, al km 34+000

per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, al km 4+000 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico.