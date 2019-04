Acqua fosforescente: un colorante atossico fa diventare l’acqua verde

Acqua verde fosforescente nel lago.

Galleria fotografica Acqua verde a Porto Ceresio 4 di 4

Sabato 6 mattina i cittadini di Porto Ceresio si sono svegliati con una curiosa sorpresa: l’acqua del tratto di lago verso la fine della passeggiata del lungolago Vanni (località Fiammetta) era di un verde fluorescente.

La causa è stata presto individuata in una fuoriuscita di “fluorescina”, colorante atossico utilizzato per verificare perdite in fognature o condotti: tutti gli enti preposti sono stati allertati per verificare da dove sia arrivata nel lago. L’origine è ricercare in una delle case dei dintorni: la pulizia di una terrazza con annessa verifica di una possibile perdita delle tubature, con eliminazione dell’acqua senza gli accorgimenti del caso. Una manovra un po’ maldestra che ha provocato la colorazione del lago e che avrà delle conseguenze piuttosto gravi per l’autore: al privato responsabile dell’operazione verranno addebitate le spese sostenute per la pulizia e la verifica e a suo carica verrà aperto un procedimento per procurato allarme e inquinamento ambientale, reati piuttosto gravi.

La sostanza col tempo si deposita sul fondo, perdendo la sua fluorescenza. Sul posto si sono portati subito il sindaco Jenny Santi col suo vice Franco Pozzi, la Polizia Locale, i vigili del fuoco con l’unità chimica, la guardia di finanza e gli addetti della ditta di manutenzione della rete fognaria del paese, che hanno scongiurato l’ipotesi di danni alla fognatura.