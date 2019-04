Al The Family arriva il pop dei Loren

Appuntamento con i Loren, i cinque musicisti fiorentini che sabato 20 aprile saranno di scena al The Family di Albizzate con il loro ultimo progetto discografico. Un disco dalle sonorità pop che verrà presentato nel locale varesotto proponendo canzoni impegnate e generazionali e altre più intime e personali.

Un album uscito nel dicembre del 2018 e nato dopo due anni di lavoro e registrato in tre studi differenti. Il primo, in ordine cronologico, è lo Zoo Studio di Luciano Ligabue che ha invitato i Loren, in seguito alla vittoria del Premio De Pascale al Rock Contest di Controradio, a svolgere la prima parte del lavoro nel suo studio privato di Correggio.

Nel disco si ritrova il clima sognante di quelle giornate e i consigli e le chiacchierate con Luciano e i suoi fonici (Alberto Paderni su tutti). Il secondo e’ il Firstline Studio di Follonica di Alex Marton, produttore artistico della band, che ha affiancato e accompagnato il gruppo come un fratello maggiore in ogni fase del disco: dalle radici (preproduzione, riprese) alle foglie (mix, master). Il terzo e’ il Donkey studio di Medicina, lo studio interno di Garrincha Dischi, in cui con Enrico Roberto Carota (Lo Stato Sociale) e Nicola Hyppo Roda (Keaton, Costa) sono stati perfezionati i suoni di synth e tastiere che hanno affinato il sapore elettronico che si rintraccia negli arrangiamenti.

L’ingresso al concerto è libero.