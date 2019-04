I bambini di 5° in visita alla caserma

I bambini delle 5^ elementari in visita alla stazione dei carabinieri di Marchirolo.



Come ogni anno i bimbi delle scuole elementari, sia ieri che stamattina, hanno visitato la caserma dei Carabinieri i Marchirolo. Ieri la classe 5^ di Cugliate Fabiasco, oggi la 5^ di Marchirolo.

I bambini, accompagnati dai loro insegnanti, sono stati ricevuti dal comandante della stazione, Maresciallo Filippo Pellegrino che ha spiegato loro che cosa fanno i Carabinieri, come funziona il servizio di pronto intervento del 112, come vengono svolte le pattuglie, come si interviene dopo la chiamata del cittadino.

Poi, durante la visita degli uffici, qualcuno si è soffermato sulle cose di maggiore interesse chiedendo di soddisfare qualche curiosità; come per esempio indossare il giubbetto antiproiettile, oppure salire a bordo di un’auto dei Carabinieri, o prendere in mano la paletta bianca e rossa.

Il maresciallo ha poi illustrato alcuni principi di legalità che sono stati spiegati in un linguaggio appropriato. Il comandate ha fatto vedere il “libro delle cose che non si devono fare”; prendendo in mano il codice penale ha fatto leggere ai giovani studenti alcuni articoli, come quello del furto, delle lesioni ed altri reati a cui bisogna stare attenti.

Al temine della visita la foto di gruppo davanti la stazione con i militari che hanno fatto da guida in un insolito ed originale giorno di scuola.