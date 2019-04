Allo Spazio Yak il gioco pasquale della Caccia alle Uova diventa una “Caccia alle storie”, perché le uova ne hanno molte da raccontare!

L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 20 aprile dalle ore 15.30 alle 18. I bambini, a partire dai 3 anni, saranno coinvolti in un gioco coinvolgente capace di svelare “la vita segreta delle uova di Pasqua nascoste nel quartiere”, in un susseguirsi di spettacoli, laboratori e pazze invenzioni: chi saprà trovare tutte le storie?

L’evento, realizzato in collaborazione con Bubusettete Usato per Bambini, è per tutti gratuito.

Nel gioco è prevista anche una merenda da gustare insieme.

Spazio Yak è alla Piramide di piazza De Salvo 6, a Varese