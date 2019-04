Nuovo ciclo di “Indagini al museo” per i bambini

Domenica 7 aprile inizia al Museo Baroffio un ciclo di appuntamenti per bambini e famiglie intitolato “Indagini al museo” con un evento diverso in programma ogni prima domenica del mese alle ore 15.30.

Si comincia domenica 7 aprile alle ore 15.30 con “Caccia al dettaglio in museo”.

Si tratta di visite speciali per bambini volte alla scoperta delle curiosità nascoste tra le opere del Museo Baroffio: animali, fiori, paesaggi animano i quadri, le statue, i codici miniati. Si cercheranno insieme i particolari più insoliti e si sveleranno i segreti di questo luogo ricco di arte e storia. Il ciclo includerà anche speciali visite sia alla Cripta del Santuario e sia al Borgo di Santa Maria del Monte.

Visita per bambini dai 5 agli 11 anni

L’attività costa 5 € a persona o 16 € per famiglia (2 adulti + 2 bambini).

Per info e prenotazione (obbligatoria): 366 4774873 – 328 8377206, oppure info@sacromontedivarese.it.