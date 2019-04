Cittiglio accoglie i pedalatori “Sulle strade di Alfredo Binda”

Archiviata ieri la Varese Van Vlaanderen, randonnée organizzato dalla Cicli Turri di Gallarate con oltre 300 partecipanti partiti e arrivati a Cardano al Campo, sta per arrivare il momento di un altro appuntamento per gli amanti delle pedalate in bici da corsa.

Domenica prossima, 14 aprile, ci sarà infatti la quarta edizione della “Sulle strade di Alfredo Binda” che avrà – ovviamente – il proprio cuore a Cittiglio, il paese natale del tre volte campione del mondo. La giornata è inserita nel calendario della Ciclovarese Rando Challenge, è giunta alla 4a edizione e viene organizzata dalla SC Orinese e dal GS Contini con l’appoggio della Varese Sport Commission.

Tre i percorsi aperti tanto ai randonneur quanto agli amanti delle ciclostoriche: quello più breve misura 50 chilometri, quello intermedio 100, quello lungo 130. Alla conclusione della prima tornata si può decidere se proseguire o meno la propria passeggiata o se fermarsi. Al termine è previsto il consueto “pasta party”all’interno del ristorante “La Bussola”. Per iscriversi ci si può rivolgere al sito ufficiale (QUI) oppure sabato 13 e domenica 14 alla Bussola; i partecipanti riceveranno un ricco pacco gara oltre alla possibilità di accedere ai ristori, al pasta party e al vicino Museo Alfredo Binda.

Tornando a parlare dei tracciati, quelli da 50 e 100 chilometri sono considerati facili e porteranno i pedalatori a toccare le sponde dei laghi di Varese, Maggiore, Lugano e Ghirla senza eccessive difficoltà altimetriche a parte l’ascesa da Rancio alla Motta Rossa passando per il Brinzio e per la Madonnina protettrice dei ciclisti. Il “lungo” da 130 chilometri invece permetterà di salire ai 1.036 metri del Cuvignone, il passo la cui strada inizia proprio accanto alla casa natale di Binda a Cittiglio. La discesa avverrà da Arcumeggia.