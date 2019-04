Claudio Bossi e il Titanic ospite in sala Serra

Si svolgerà giovedì 4 aprile alle ore 21.00 nella bella Sala Serra del Comune di Ispra, la serata evento organizzata dall’Associazione Culturale “Amici di Mario Berrino” sugli “Enigmi del Titanic” con lo storico e scrittore Claudio Bossi.

Un convegno ad ingresso libero che cade a pochi giorni dal centosettesimo anniversario dall’affondamento, al largo della coste canadesi, del transatlantico della White Star Line nel corso del suo viaggio inaugurale, nell’aprile 1912, da Southampton a New York dove purtroppo non è mai arrivato.

Appuntamento in Sala Serra, in via Milite Ignoto 31, giovedì alle ore 21.00.