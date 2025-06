Al JRC di Ispra si inaugura il semestre danese

Giovedì 3 luglio 2025, presso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea a Ispra, sarà ufficialmente inaugurato il nuovo semestre culturale del sito, in concomitanza con la presidenza del Consiglio dell’Unione europea, che per i prossimi mesi sarà presieduta dalla Danimarca.

A partire dalle 12, nella piazza esterna al JRC di Ispra (Varese), dove sorge il nuovo centro visitatori denominato Europa Science Experience, si terrà la cerimonia ufficiale alla quale parteciperanno lo staff e i visitatori locali.

Tra gli ospiti illustri attesi figurano l’Ambasciatore di Danimarca in Italia, Peter Taksøe-Jensen, la capa della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, Claudia Colla, e il Prefetto di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello. Si uniranno a loro il Questore di Varese, Carlo Ambrogio Enrico Mazza, il Procuratore capo di Varese, Antonio Gustapane, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Varese, Marco Gagliardo, la Rettrice della LIUC-Università Cattaneo, Anna Gervasoni, la Sindaca di Ispra, Rosalina Di Spirito e numerose altre autorità locali.

Il Dirigente responsabile del sito JRC di Ispra, Rien Stroosnijder, accoglierà le autorità insieme a Sabine Henzler, Direttrice della Strategia e dell’Impatto del JRC e inaugurerà l’evento, a cui interverrà Krysztof Maruszewski, in rappresentanza del semestre polacco, per passare il testimone a Carina Røhl Søberg, per il semestre danese. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera delle due nazioni coinvolte, l’Ambasciatore e le altre autorità terranno dei brevi discorsi.

Questa cerimonia, che si ripete ogni sei mesi al JRC di Ispra, rappresenta un forte segno del consolidamento della collaborazione tra il JRC e le istituzioni nazionali, regionali e locali. Nel corso dell’incontro, le autorità danesi presenteranno i temi prioritari per la presidenza entrante del Consiglio dell’Unione europea, che resterà in carica negli ultimi sei mesi dell’anno in corso e avrà il compito di accompagnare la prima parte della nuova fase istituzionale delle istituzioni comunitarie.

Al termine degli interventi ufficiali, il pubblico avrà la possibilità di prendere parte ad un rinfresco, offerto dal semestre danese, con una selezione di specialità enogastronomiche del Paese.