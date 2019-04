Il consiglio comunale approva il rendiconto di gestione

Il Consiglio comunale di Varese ha approvato durante la seduta di questa sera, 11 aprile, il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2018.

Tra i dati che emergono, oltre a quelli sull’incremento dell’introito per gli oneri di urbanizzazione, con un più 35% rispetto al 2015 e a quello che registra un aumento del 25% rispetto al 2015 sulla realizzazione delle opere e sull’effettiva messa in cantiere degli interventi preventivati, c’è anche il quadro del bilancio economico patrimoniale, che ha registrato un utile di oltre un milione.

«Questa inversione di tendenza – ha spiegato l’assessore al Bilancio Cristina Buzzetti – denota una gestione efficiente della macchina comunale ed è il frutto di un grande lavoro volto per un risparmio sulle spese corrente della Pubblica Amministrazione. Anche in questo senso dunque, con questo rendiconto di gestione appena approvato, l’Amministrazione comunale si dimostra virtuosa. L’obiettivo infatti, grazie ad una maggiore efficienza e risparmio sulle spese, è quello di poter avere maggiori risorse da investire per la città».

Tra le voci critiche, quelle del consigliere della lega Fabio Binelli che ha ricordato come: «Prima c’erano dei vincoli che impedivano di pagare i fornitori a causa del patto di stabilità, che è stato finalmente cancellato dalla faccia della terra da questo governo» e che «Il 2018 è stato l’anno che completato la stangata ai cittadini di Varese con la piena utilizzazione del piano soste, e la compartecipazione del servizio sociale. Non sono state toccate le tasse, ma l’amministrazione ha comunque torchiato i cittadini, anche se in un altro modo».

Commenti positivi dalla minoranza invece da parte di Rinaldo Ballerio, lista Orrigoni, che ha lodato «Gli indicatori positivi, soprattutto quelli riguardanti l’aumento della richiesta di interventi, che la dice molto più lunga del semplice dato numerico» ma ha stigmatizzato «I toni stizziti dell’assessore nel raccontare le differenze di risultato tra questa e la passata amministrazione.

Il rendiconto di gestione è stato approvato con 18 voti favorevoli e 1o contrari.