Nuovo consiglio comunale (con maggioranza) e nuova protesta in piazza

La politica torna in fibrillazione a Legnano. Dopo la surroga del consigliere Rolfi con Carnelli, grazie alla procedura avviata dal difensore civico regionale Carlo Lio, la giunta ha di nuovo una maggioranza.

Questo ha permesso al sindaco Fratus di convocare un consiglio comunale per giovedì sera ma le opposizioni e i consiglieri dimissionari non ci stanno e annunciano una nuova manifestazione di protesta sotto palazzo Malinverni.

La chiamata a racconta arriva tramite una nuova pagina Facebook, Comitato Legalità a Legnano, che chiama a raccolta i cittadini per dare un segnale alla giunta tornata in sella, secondo gli oppositori, in maniera poco trasparente.

Il consiglio comunale permetterà l’approvazione del bilancio di previsione, atto che doveva essere espletato entro la fine di marzo.