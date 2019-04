Duecento invitati al pranzo pasquale di Exodus

Duecento ospiti tutti attorno alla tavola imbandita dai volontari di Exodus la cooperativa sociale di Gallarate che ha aperto le sue porte per il pranzo pasquale.

All’oratorio di Madonna in Campagna, alla presenza del vicesindaco Moreno Carù, del consigliere comunale Giuseppe De Bernardi Martignoni legato al quartiere e con il prevosto don Riccardo Festa, i 40 volontari, diretti da Roberto Sartori, responsabile della Onlus che fa capo alle comunità di don Antonio Mazzi, hanno servito il tradizionale pranzo di Pasqua, appuntamento aperto a senzatetto e persone disagiate.

Un momento conviviale di festa per dimenticare per un momento le difficoltà della vita quotidiana. Al termine della giornata, sulla pagina social della cooperativa sono stati fatti i ringraziamenti: « Una grande festa insieme! Grazie a tutti coloro che come sempre si spendono per condividere gioia e umanità».