Enduro nei boschi, per raccogliere rifiuti

Hanno calzato guanti e stivali, ma questa volta di gomma, e si sono trovati nei pressi della Valsorda, al confine tra Varese e Cantello, ieri alle ore 14.00, dove per tre ore i motociclisti varesini hanno ripulito i boschi che spesso sono accusati di violare. Con il supporto dell’Associazione Strade Pulite, una trentina di volontari hanno risposto all’appello del Moto Club Varese, di Varese Terra di Moto e di Varese Motorland e, indossati i giubbini ad alta visibilità, armati di sacchi hanno raccolto i rifiuti abbandonati lungo le strade sterrate che si addentrano nei boschi intorno alla città.

Rifiuti casalinghi, imballaggi, bottiglie, lattine ma anche ingombranti come lavatrici, televisori, materassi, letti e armadi, rimossi grazie allo sforzo ma soprattutto ai mezzi messi a disposizione da alcuni volontari come l’officina Offtrack di Arcisate, l’Apicoltura Frattini di Varese o l’iPerformance Racing Team di Travedona Monate, che hanno permesso di raccogliere e smaltire persino una cisterna e la carcassa di un’auto.

Purtroppo l’impegno dei volontari si è dovuto fermare davanti alla scoperta di rifiuti speciali quali scarti di cantiere non smaltibili in discarica e addirittura lastre di cemento-amianto (eternit), per i quali lunedì verranno fatte segnalazioni ad hoc agli enti preposti.

Moto Club Varese, Varese Terra di Moto e Varese Motorland ringraziano tutti i volontari presenti, grandi e piccini, in particolare il Moto Club Visab di Arcisate, che ha partecipato in forze, dimostrando che la passione per l’enduro e il rispetto del territorio non sono antagonisti ma possono muoversi di pari passo: gli enduristi, infatti, sono i primi a vivere i boschi e a volerli tutelare.

La soddisfazione per il risultato ottenuto purtroppo non è sufficiente: i boschi reclamano attenzione costante e altre giornate simili verranno programmate, perciò… stay tuned!

Moto Club Varese: info@motoclubvarese.it – FB: Moto Club Varese – IG: @motoclubvarese

Varese Terra di Moto: info@vareseterradimoto.it – FB: Varese Terra di Moto – IG: @vareseterradimoto

Varese Motorland: info@varesemotorland.com – FB: Varese Motorland – IG: @varesemotorland