Esce di strada e sbatte contro un albero, grave un motociclista di 50 anni

Incidente stradale questa mattina a Locarno.

Un motociclista 50enne cittadino eritreo residente nella regione stava circolando in via del Passetto in direzione di via Bartolomeo Varenna quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo, uscendo dapprima dalla carreggiata e andando poi ad urtare un albero posto a lato della strada.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e in supporto della Polizia città di Locarno, sono intervenuti i soccorritori del Salva, che hanno prestato le prime cure all’uomo e l’hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, il 50enne ha riportato serie ferite.