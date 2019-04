Fabio Montagnoli pronto a candidarsi: “A breve pronta la lista”

«La lista è quasi completa, sarà presentata nei prossimi giorni. Il programma è già stato fatto». Sarà Fabio Montagnoli a rappresentare la lista ‘Insieme per Arsago’ alle prossime elezioni amministrative. La lista, attualmente l’unica, è appoggiata dalla Lega.

Montagnoli è consigliere uscente, nell’attuale maggioranza uscente, il gruppo che ha amministrato con il sindaco (quasi omonimo) Claudio Montagnoli.

«Non so cosa faranno le altre forze politiche – dice Montagnoli, che abbiamo raggiunto al telefono – al momento siamo gli unici che si presenteranno alle elezioni. Ma siamo pronti ad amministrare Arsago Seprio».

«La lista è quasi fatta – prosegue – e sarà presentata nei prossimi giorni. Il programma è pronto. Presenteremo ufficialmente tutto a breve».

Montagnoli ha deciso di staccarsi dalla maggioranza che, attualmente, sta amministrando il paese, e che di fatto non esiste più come gruppo unitario. La lista, ‘Con noi per Arsago’ comprendeva varie anime e non era appoggiata ufficialmente da nessun partito, e vinse le elezioni del 2014 proprio contro la Lega. Che il 26 maggio potrebbe essere l’unica a correre alle amministrative.