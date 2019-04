Gardini estensi e Parco di Villa Mirabello, un unico campo da gioco

In occasione della Pasquetta, nel pomeriggio di lunedì 22 aprile dalle ore 14.30 il parco di Villa Mirabello e i Giardini Estensi diventeranno un unico terreno di gioco per la grande Caccia al Tesoro organizzata dal Comune di Varese per bambini in età scolare, dai 6 agli 11 anni.

Indizi e indovinelli, astuzia ed osservazione saranno gli ingredienti di una sfida appassionante che permetterà ai piccoli giocatori di scoprire, divertendosi i tesori nascosti in due dei parchi più belli della città di Varese.

Si concludono così le Domeniche di primavera tra parchi e musei promosse dall’Amministrazione comunale per bambini e famiglie

La partecipazione è libera e gratuita.