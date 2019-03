Cinque domeniche di primavera, tra parchi e musei

La primavera di Varese è dedicata alle famiglie e ai bambini grazie a cinque domeniche ricche di iniziative e attività gratuite per i più piccoli, alla scoperta dei luoghi d’arte, dei personaggi e della natura della città giardino.

“Domeniche di primavera tra parchi e musei” è il titolo dell’iniziativa che prende il via domenica 24 marzo con “Duchi e principesse a spasso per Varese”. Un calendario di eventi pensati per i più piccoli e promossi dall’Amministrazione comunale “per dare il benvenuto alla bella stagione offrendo gratuitamente alle famiglie una serie di attività divertenti e altamente educative allo stesso tempo, tra natura, arte e gioco – spiega l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – I bambini verranno coinvolti in laboratori sensoriali, artistici, cacce al tesoro, letture animate nei parchi e giochi alla scoperta della natura e dell’arte in città”.

Per i bimbi della scuola dell’infanzia il 7 e il 14 aprile le insegnanti e i volontari del Servizio civile del Comune di Varese accoglieranno i piccoli e le loro famiglie per accompagnarli in percorsi educativi alla scoperta di alcune specie arboree dei Giardini Estensi.

Le attività dureranno 45 minuti circa e avranno inizio dalle 14.30 (ultimo accesso all’attività alle ore 15.30) dal Cortile d’onore di Palazzo Estense.

Per i ragazzi della primaria invece ogni domenica è prevista un’attività diversa, dal 24 marzo al 21 aprile, con due turni di visita per ogni appuntamento, alle ore 14.30 e alle ore 16.30. Le attività dureranno 1 ora e mezza e si svolgeranno per gruppi di massimo 25 persone.

Di seguito il calendario completo delle iniziative

Domenica 24 marzo, Palazzo e Giardini Estensi

DUCHI E PRINCIPESSE A SPASSO PER VARESE

Una storia personale e di famiglia che è diventata storia della città di Varese: la vicenda di Francesco III d’Este. Aneddoti curiosi, antichi scritti, immagini e giochi di ruolo ci faranno scoprire la vicenda del duca di Modena che scelse Varese per costruire il suo palazzo. Passeggiando per il parco da lui progettato, i bambini andranno alla ricerca delle curiosità più nascoste della famiglia d’Este.

Età consigliata: 6-10 anni

Domenica 31 marzo, Castello di Masnago e Parco Mantegazza

MINO DEGLI ALBERI

Il parco che circonda il Castello di Masnago farà da sfondo alla lettura animata, liberamente tratta dal romanzo di Italo Calvino “Il barone rampante” e consentirà ai bambini di immedesimarsi nella vicenda narrata e nei luoghi descritti, affrontando anche temi fondamentali quali il rapporto con la famiglia e con i pari e la guerra.

Età consigliata: 6-10 anni

Domenica 7 aprile, Cortile d’onore di Palazzo Estense

CACCIA ALL’ALBERO

Ogni albero nasconde un segreto… Partendo dalle foglie e aiutati da piccoli indizi, i bimbi andranno alla ricerca della pianta a cui appartiene ciascuna foglia, scoprendo caratteristiche e curiosità degli alberi per poi giocare e creare con le foglie.

Età consigliata: 3-6 anni

Domenica 7 aprile, Museo archeologico di Villa Mirabello

MEL MELLIS – ANTICHE DOLCEZZE DI SOMMA LOMBARDO

Un piccolo vasetto conservato in una vetrina del Museo Archeologico di Villa Mirabello racconta una storia antica che continua anche ai nostri giorni: quella della produzione di miele. I bambini “andranno a tavola” con i Romani per scoprire cosa mangiavano, quali piatti cucinavano e come veniva utilizzato quel dolce ingrediente che è il miele, da degustare al termine della visita.

Età consigliata: 6-10 anni

Domenica 14 aprile, Cortile d’onore di Palazzo Estense

SELFIE TATTILE

Le fotografie legano i ricordi alle immagini, ai luoghi e ai volti e li “rendono disponibili” per sempre. Ci sono altri modi per “cogliere l’attimo”? Partendo da un selfie di famiglia, ogni bambino realizzerà un ritratto tattile con rametti, foglie, sassi e altri elementi che le famiglie troveranno nel parco.

Età consigliata: 3-6 anni

Domenica 14 aprile, Villa Mirabello e centro storico di Varese

PORTE APERTE IN CITTÀ

Con una mappa moderna e una antica del XVII secolo, i bambini andranno alla ricerca dell’antica Varese con le sue sei porte, il fiume, i portici e i chiostri. Partendo dal Parco di Villa Mirabello si sposteranno nel centro storico di Varese per un viaggio nel tempo che si concluderà con una gustosa merenda presso uno dei bar storici della città: la pasticceria Ghezzi.

Età consigliata: 6-10 anni

Lunedì 21 aprile, parco di Villa Mirabello e Giardini Estensi

CACCIA AL TESORO

Indizi e indovinelli, astuzia ed osservazione saranno gli ingredienti perfetti per un’appassionante caccia al tesoro tra il parco di Villa Mirabello e i Giardini Estensi. Un modo divertente per trascorrere la giornata di Pasquetta e scoprire giocando i tesori nascosti in due dei parchi più belli della città di Varese.

Età consigliata: 6-10 anni