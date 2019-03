Bambini al parco del castello, come in un romanzo di Calvino

Si torna indietro nel tempo per arrivare al cuore di un capolavoro letterario nel pomeriggio di domenica 31 marzo al Parco Mantegazza con “Mino degli alberi“.

Una lettura animata, liberamente tratta dal romanzo di Italo Calvino “Il barone rampante” proposta ai bambini nel grande spazio verde che circonda il Castello di Masnago per aiutare i più piccoli a immaginare il contesto e immedesimarsi nella vicenda narrata e nei luoghi descritti, affrontando anche temi fondamentali quali il rapporto con la famiglia e con i pari e la guerra.

Si tratta del secondo appuntamento con “Le domeniche di primavera tra parchi e musei”, il ciclo di incontri, laboratori e attività gratuite, ma di alto valore educativo, tra storia e natura, promosse dall’Amministrazione comunale della città giardino ai bambini e alle loro famiglie.

La partecipazione all’evento è per tutti gratuita.

Età consigliata dai 6 ai 10 anni.

L’evento è in programma per la giornata di domenica 31 marzo alle ore 14.30 e 16.30, per gruppi di massimo 25 persone.