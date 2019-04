Incidente mentre lavora sul sentiero: 66enne muore schiacciato dal trattore

Grave infortunio nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Sasso Carnone, a Biasca.

Erano da poco passate le 13 quando un 66enne svizzero stava effettuando dei lavori di ripristino di un sentiero alla guida di un dumper, un piccolo trattore, è rimasto schiacciato dal mezzo che si è ribaltato.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Biasca, sono intervenuti i pompieri di Biasca, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 66enne.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.