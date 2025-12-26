Controlli della velocità in Ticino: dove saranno attivi dal 29 dicembre al 4 gennaio
Nuova settimana di prevenzione stradale sulle strade del Cantone: la mappa dei radar mobili e semistazionari nelle località ticinesi
L’obiettivo è la prevenzione, con lo scopo dichiarato di ridurre il numero di incidenti che, spesso, sono causati proprio dall’eccessiva rapidità dei veicoli in transito. Per questo motivo, la Polizia cantonale e le polizie comunali hanno comunicato il piano dei controlli della velocità mobili e semi-stazionari che interesseranno diverse zone del Canton Ticino durante la prima settimana del nuovo anno. Le attività di monitoraggio si svolgeranno tra lunedì 29 dicembre e domenica 4 gennaio.
Le operazioni sul territorio coinvolgeranno diversi settori. Nel Distretto di Riviera, gli agenti si concentreranno nella zona di Biasca. Spostandosi nel Distretto di Bellinzona, il presidio della velocità è previsto nella località di Giubiasco. Infine, i controlli interesseranno in modo puntuale il Distretto di Mendrisio, con postazioni attive nei comuni di Balerna e di Mendrisio.
Dalla programmazione diffusa restano esclusi i rilevamenti effettuati con le vetture civetta e i controlli tramite pistola laser, strumenti che vengono impiegati esclusivamente per reprimere le infrazioni più gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Allo stesso modo, non sono inclusi nell’elenco i monitoraggi sulla rete autostradale, in conformità con le direttive dell’Ufficio federale delle strade
