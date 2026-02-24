Varese News

Cade dall’altezza di tre metri: ferito un operaio italiano a Balerna

L'uomo, 57 anni, stava effettuando il rifornimento a un camion quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo. Ricoverato in condizioni serie

Rega - Guardia Aerea di soccorso svizzera

Un operaio italiano di 57 anni è rimaso ferito in modo serio per un incidente sul lavoro avvenuto a Balerna, nel Canton Ticino, non lontano da Chiasso. L’uomo è precipitato a terra da un’altezza di circa tre metri mentre stava rifornendo di carburante un camion.

L’incidente è avvenuto alle 9,30 in via Favre, all’interno di una ditta attiva nella distribuzione di materie prime. Tocca ora alla Polizia Cantonale svolgere le indagini per ricostruire l’accaduto. Il 57enne, che risiede in Italia, è stato soccorso dal SAM – Servizio Ambulanza del Mendrisiotto – e dalla Rega, ovvero l’elisoccorso elvetico (foto di repertorio). Il ferito è stato trasportao in ospedale e ha riportato ferite serie.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 24 Febbraio 2026
